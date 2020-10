Alla scoperta del sito della “Tanaccia” Conclusi i percorsi didattici per la Scuola Elementare

Alla scoperta del sito della “Tanaccia”.

Si sono concluse mercoledì 21 ottobre le attività didattiche sul sito archeologico della “Tanaccia”, che gli Istituti Culturali-Sezione Archeologica e il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di San Marino hanno organizzato per le IV e V Elementari in collaborazione con il Centro di Documentazione della Scuola Elementare della Repubblica di San Marino. Ritrovamenti fortuiti e successivi scavi archeologici (1990-1992) hanno permesso di individuare sul Monte Titano, in località “Tanaccia”, un'antica area di culto, attiva dalla seconda età del Ferro alla prima età imperiale (V a.C. - I d.C.). Dopo un periodo di abbandono, la Tanaccia fu nuovamente occupata in età tardoantica (IV - prima metà VI secolo d.C.), probabilmente a scopo militare. Le attività didattiche sono consistite in una passeggiata archeologica alla Tanaccia, condotta da uno degli scopritori del sito, e sul crinale del Monte Titano, in modo che bambini/bambine abbiano un contatto diretto con l’area archeologica e il paesaggio. La visita prosegue al Museo di Stato dove i partecipanti possono riconoscere i reperti archeologici descritti durante il percorso. Una attività per favorire, in un’interazione tra museo e territorio, la conoscenza del patrimonio archeologico sammarinese alle nuove generazioni di cittadini.



