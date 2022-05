Alla scuola secondaria di secondo grado I.P.S.C.T.L. Einaudi il premio Migliore Impresa Junior Achievement Emilia-Romagna Il 1° giugno 2022 tutti i team vincitori degli eventi territoriali italiani parteciperanno alla finale nazionale “BIZ Factory - Il Festival dell'Imprenditorialità Giovanile 2022”

Sì è tenuta mercoledì 25 maggio la finale regionale del Festival dell'Imprenditorialità Giovanile 2022 di Impresa in azione, il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell’Istruzione, che ha coinvolto oltre 260 studenti finalisti delle scuole secondarie di secondo grado della Emilia-Romagna. I ragazzi e le ragazze hanno presentato le loro idee durante un evento digitale che ha visto vincitori studenti e studentesse dell’Istituto I.P.S.C.T. L. EINAUDI. Ogni anno gli alunni che partecipano a Impresa in azione dimostrano determinazione, creatività e interesse a questa iniziativa che li coinvolge nella creazione di mini-imprese di cui curano la gestione in tutti i suoi aspetti: dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Insegnanti e Dream Coach – manager d’azienda volontari – hanno potuto guidare i ragazzi nello sviluppo del loro progetto, grazie alla forte expertise maturata negli anni da Junior Achievement nella creazione e mantenimento di una forte componente esperienziale e di coinvolgimento diretto in tutte le fasi del programma. Il Festival dell'Imprenditorialità Giovanile 2022 ha coinvolto le classi dell’Emilia-Romagna in un primo step di audizioni regionali, durante le quali gli studenti si sono confrontati con una giuria che ha scelto le migliori idee che hanno avuto accesso alla seconda fase della competizione, i Pitch del Centro Italia. Hanno preso parte alle giurie esperti dal mondo aziendale e delle Istituzioni – HSBC, Camera di Commercio della Romagna, Bloomberg, Arrow, ABInBEV, Avanade, USR Toscana, EY, Comunità Ebraica di Roma, CCIAA Frosinone Latina, Anpal Lazio, CCIAA Rieti Viterbo, USR UMBRIA, AIDP Umbria, CCIAA Umbria, Camera di Commercio di Pisa, CCIAA Massa Carrara, CCIAA Arezzo Siena, Polo Tecnologico Lucchese, società della camera di commercio di Lucca, Federmanager Toscana, Fondazione Monnalisa Onlus, CCIAA Maremma e Tirreno, Puntoacqua Italia srl, CCIAA Pistoia Prato, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, ABB, ART-ER, Fondazione Golinelli. Dalla fase dei Pitch sono emerse vincitrici le mini-imprese: Biòg JA 4^F - I.P.S.C.T. L. EINAUDI di Rimini Hanno deciso di puntare su un materiale originale, insolito e riutilizzabile dopo il primo utilizzo. Il materiale si ottiene mescolando farina, polpa di carta, amido e semi vari. Sono riusciti a creare un materiale veramente biodegradabile che, una volta piantato, grazie ai semi, farà crescere una pianta aromatica (origano, rosmarino, prezzemolo ecc...). Le mini-imprese vincitrici sono l’esempio dell’originalità dell’entusiasmo, e della volontà delle nuove generazioni di impegnarsi nella realizzazione di idee che abbiano anche un risvolto sociale. Grazie agli innovativi progetti presentati, i team vincitori accederanno ora alla finale nazionale del 1° giugno, BIZ Factory, che si terrà in presenza a Milano a Palazzo Mezzanotte. Durante la finale nazionale gli studenti e le studentesse finalisti dell’Emilia-Romagna si confronteranno con i vincitori delle altre competizioni territoriali per aggiudicarsi il titolo di Migliore Impresa JA 2022. La classe vincitrice della competizione nazionale avrà inoltre l’opportunità di rappresentare l’Italia a livello europeo nella JA Europe Company of the Year Competition, che si terrà dal 12 al 14 luglio a Tallinn. “Confrontandosi con i vari aspetti della gestione di un’impresa gli studenti che partecipano a questa iniziativa acquisiscono una serie di competenze che potranno poi spendere nel mondo del lavoro, indipendentemente dalla posizione o dal settore che sceglieranno”, ha dichiarato Antonio Perdichizzi, presidente di JA Italia. “Ci stiamo impegnando per formare I Giovani Imprenditori nella nuova era della sostenibilità e della digitalizzazione: trasformando gli spiriti imprenditoriali dei giovani in una solida cultura organizzativa per il rinnovamento”. Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale per tutte le tipologie di scuola superiore. Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)” e dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani”, in 19 anni ha coinvolto oltre 126 mila studenti italiani, oltre 10.962 nell’anno scolastico 2021/2022, e 400 mila all’anno in tutta Europa. In Emilia-Romagna Impresa in azione è sviluppato grazie al prezioso contributo di ART-ER, CCIAA Bologna, CCIAA Ferrara, CCIAA Modena, CCIAA Parma, CCIAA Piacenza, CCIAA Ravenna, CCIAA Reggio Emilia, CCIAA Della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, CIDA, Unioncamere Emilia-Romagna, Cooperativa Il Colibrì, e a livello nazionale grazie ad ABB, Citi Foundation, Coca-Cola HBC Italia, Credit Suisse, EIT Food, EY Foundation, Fondazione Coca-Cola HBC Italia, ManpowerGroup, ai partner istituzionali AIDC, Assolombarda, Invitalia, Unioncamere, Protocolli in Rete e Rigenerazione Scuola, e grazie alla collaborazione di Amajor, Arrow Global Italia, Bloomberg, Campari Group, Euronext, FIMIC, HP, HSBC, Moneygram Foundation, Opinno, SAP, Zurich. Si ringrazia Aurora, BASE Milano, Isola Catania, LVenture Group, JA Alumni Italia, Radio Zainet. Il Festival è patrocinato dal Comune di Milano, Fondazione Cariplo e dall’Anno Europeo dei Giovani.



