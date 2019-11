Alla Usl raccolta firme per riportare il comparto nel settore pubblico allargato

È partita nelle scorse settimane la raccolta firme per sostenere l’iniziativa legislativa popolare organizzata dal comitato promotore “pro-poste” al fine di riportare il settore postale in seno alla Pubblica Amministrazione, abrogando le disposizioni di legge che hanno imposto la trasformazione in S.p.A.. Presso la sede USL, per coloro che fossero interessati, è possibile sottoscrivere la raccolta firme che già sta incontrando un numeroso riscontro. Fin dalla sua attuazione infatti sono sorte fortissime perplessità sull’utilità dell’S.p.A.; società nata con l’obiettivo di fornire servizi finanziari ma che, fin da subito, ha mostrato la sua fragilità in quanto inserita in un contesto già conclamato di crisi del settore bancario/finanziario.

La Federazione Pubblico Impiego USL