Alleanza Riformista: “25 Novembre: un impegno che deve durare tutto l’anno”

La violenza contro le donne non è un fatto privato né un problema lontano: è una violazione dei diritti umani, perché colpisce la libertà, la dignità e l’integrità della persona. È una ferita che riguarda la nostra idea di civiltà e che chiama la politica a una responsabilità piena. San Marino ha compiuto passi importanti con tutele più forti, interventi più rapidi e un ruolo più incisivo dell’Authority per le Pari Opportunità, grazie alla collaborazione tra Forze dell’Ordine, magistratura e servizi sociali, ma la strada da percorrere è ancora lunga e non dobbiamo abbassare la guardia. Prevenire significa educare al rispetto, alla parità e alla responsabilità nei luoghi di studio, di lavoro e nella vita quotidiana. Fondamentale è il lavoro che stanno svolgendo la Commissione per le Pari Opportunità con l’Autority Sanitaria, che aiuta il Paese a leggere la violenza nella sua dimensione culturale e strutturale: stereotipi, squilibri di potere, modelli sociali radicati. La Commissione sta sviluppando progetti importanti, che nei prossimi mesi richiederanno attenzione e supporto, perché si tratta di un percorso costante che non si esaurisce in una singola giornata. Purtroppo, il quadro rimane preoccupante e impone da parte delle Istituzioni la massima attenzione. Il femminicidio è il gesto finale della violenza sulle donne. È la forma estrema della violenza più brutale, e più evidente, quella fisica, che ha molti possibili modi di esercitarsi: dalle minacce alla persecuzione, dai maltrattamenti agli stupri. Le donne non sempre denunciano, perché sono ricattate dalla presenza dei figli, perché non sono autonome economicamente, perché hanno paura, perché si illudono che l’uomo cambierà, perché c’è di mezzo un rapporto affettivo, perché si credono deboli o perché si sentono sole. Come politici ci adopereremo per far si che l’attenzione verso questo fenomeno sempre in aumento non scenda, impegnandoci nel rafforzare le norme, investire nell’educazione, consolidare la prevenzione e sostenere chi opera contro la violenza di genere, come cittadini vigileremo e daremo il nostro sostegno a chiunque necessiti.

C.s. Alleanza Riformista









