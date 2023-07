Alleanza riformista. 28 luglio: Il Fondamento della Libertà come Responsabilità

Nella giornata di domani si celebrerà, come da tradizione, la “Festa della Libertà” con un simbolico e peculiare protocollo legato ad un significativo evento della storia sammarinese e della nostra memoria collettiva. L’iniziativa, nata una decina di anni fa a seguito di una encomiabile iniziativa da parte di un gruppo di cittadini, si pone tra i suoi obiettivi anche quello di favorire una riflessione sui valori universali legati alla libertà e alla democrazia. L’occasione è, pertanto, opportuna per ribadire il primato della libertà di coscienza che è, e rimane, il fondamento del primato della persona sullo Stato: il fondamento della libertà come responsabilità. Il liberalismo e la democrazia vedono la libertà come responsabilità e la responsabilità come libertà. Nel totalitarismo è impossibile pensare all’esistenza della libertà e non vi è neppure responsabilità. Per questo non possiamo che salutare, questo solenne appuntamento, ricordando l’intima costituzione del nostro sistema democratico ispirato all’intransigente rifiuto di ogni sistema oppressivo della libertà.

