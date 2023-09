Alleanza Riformista: " 3 Settembre: La festa dei Sammarinesi "

Alleanza Riformista: " 3 Settembre: La festa dei Sammarinesi ".

La festa del 3 settembre rappresenta, da sempre, il "Capodanno" della Repubblica. Una ricorrenza segnata, non solo, da una valenza conviviale o folcloristica. Una ricorrenza importante, vera occasione di riflessione sui valori fondanti della nostra Terra, della nostra comunità e del nostra identità: l’espressione più alta e suggestiva di uno Stato che resta caparbiamente legato alla propria tradizione, mentre è immerso nel presente e cerca di non disperdere il futuro. Per cui il 3 Settembre – ogni 3 Settembre – è l’espressione più alta e suggestiva di uno Stato che resta caparbiamente legato alla propria tradizione, mentre è immerso nel presente e cerca di non disperdere il futuro. Con questo spirito intendiamo condividere con tutti i concittadini, qui e all’estero, la ricorrenza, laica e religiosa, di questo ulteriore fausto anniversario della formazione della comunità sammarinese.

C.s. Alleanza Riformista

