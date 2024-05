Alleanza Riformista: 33 candidati, "equilibrio perfetto tra giovani energici e figure esperte"

Con grande entusiasmo, Alleanza Riformista è lieta di presentare i suoi 33 candidati per le imminenti elezioni. La nostra lista rappresenta un equilibrio perfetto tra giovani energici e figure esperte, con età che variano dai 22 ai 74 anni. Questo gruppo incarna l'equilibrio ideale tra esperienza consolidata e nuove idee pronte a sfidare lo status quo. Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che la nostra lista include 15 donne, dimostrando il nostro impegno continuo verso il rafforzamento del ruolo femminile in politica. Tra i nostri candidati, annoveriamo anche tre giovani talenti sotto i 30 anni, pronti a infondere nuova energia, forza e dinamismo. La nostra squadra non è solo variegata in termini di età, ma vanta anche una ricca esperienza politica. Tra i nostri membri figurano sei candidati che sono stati membri del Consiglio Grande e Generale, quattro ex Capitani Reggenti e un Segretario di Stato in carica. Alleanza Riformista è determinata a lavorare per un futuro migliore e crede fermamente che questi candidati rappresentino il cuore e l'anima della nostra azione politica. Confermiamo il nostro impegno a costruire e sostenere un governo qualificato, responsabile e capace. I nostri candidati sono stati scelti con attenzione per le loro capacità, la loro comprovata esperienza e professionalità, accuratamente valutati per guidare il nostro Paese verso un futuro pieno di speranza e una migliore qualità della vita per tutti i nostri cittadini.

