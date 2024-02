Alleanza Riformista: "Alla ricerca della Verità: La Corrispondenza Celli-Confuorti Solleva Dubbi"

Nei giorni recenti, la cronaca giudiziaria ha portato alla luce una serie di scambi via e-mail tra l'ex Segretario di Stato per le Finanze, Simone Celli, e il finanziere Francesco Confuorti. Questi documenti sono emersi durante il processo penale relativo al cosiddetto “caso titoli”, presentati dalla difesa di Confuorti. Pur non volendo immergerci nelle complessità giudiziarie di un caso tanto intricato, riteniamo fondamentale focalizzare l'attenzione su determinate questioni politiche che, a nostro avviso, necessitano di essere esaminate.

La divulgazione di queste comunicazioni non solleva solo interrogativi sulla natura del rapporto tra Confuorti e Celli, ma porta anche alla luce aspetti finora inesplorati, generando numerosi dubbi e interrogativi.

Un punto cruciale da chiarire riguarda se Celli abbia mai informato i suoi colleghi di governo – Marco Podeschi, Nicola Renzi, Guerrino Zanotti, Andrea Zafferani, Augusto Michelotti e Franco Santi – su questa corrispondenza e se ne abbia mai discusso durante i Comitati per il Credito e Risparmio (CCR) nei caldi giorni del 2018 e inoltre ci chiediamo ma i vertici del suo partito erano al corrente di tali dialoghi? E se le responsabilità non fossero solo di Celli?

Esaminando gli estratti della cronaca parlamentare del 2018 e alcune dichiarazioni di esponenti di spicco di SSD, ora confluiti in Libera, emergono dubbi su certi legami che potrebbero essersi consolidati negli anni precedenti, con figure che hanno giocato un ruolo cruciale in momenti chiave, come l'arrivo a San Marino dell'ex presidente della BCSM, Wafik Grais.

Nelle recenti sentenze, alcune situazioni sono state ufficialmente accertate, mentre altre attendono ancora di essere esaminate nei procedimenti penali in corso. Oltre agli esiti di natura penale, che hanno già fornito significative conferme e accertato gravi reati relativi agli eventi del biennio 2017-2019, le valutazioni di ordine politico meritano una considerevole attenzione fin da ora.

Crediamo, pertanto, sia non solo appropriato ma anche indispensabile fare chiarezza, una volta per tutte.

È essenziale che tutti i soggetti coinvolti, in qualsiasi modo, rendano pubbliche le proprie posizioni, specificando se e come fossero coinvolti o informati riguardo a queste vicende. Con le imminenti elezioni e la formazione di un nuovo governo, diventa cruciale dissipare ogni dubbio sulla possibilità che quel periodo turbolento per la nostra Repubblica sia definitivamente superato.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista

