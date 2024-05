Alleanza Riformista: Anche l'arte è un atto politico Arte e Cultura come Leve di Crescita per San Marino

Alleanza Riformista: Anche l'arte è un atto politico.

Rossella Vincenti presenta il suo progetto innovativo per la Repubblica di San Marino, mirato a temi specifici dove il quotidiano, la cultura e l'arte diventano i veri protagonisti della crescita economico- finanziaria del paese. Il progetto si articola su due punti salienti: "Quotidiano" e "Arte e cultura". Esaminando il primo punto, "il Quotidiano", Vincenti si ispira a un elemento storico del paese, "L'Arengo", la prima forma di governo della Repubblica di San Marino, nato intorno all'anno 1000. Questa assemblea deteneva tutti i poteri, inclusa la nomina delle alte cariche dello Stato, come i Consoli, poi detti Capitani Reggenti. Perché mai questo richiamo? Vincenti propone di organizzare dodici incontri annuali con chi ha supportato il progetto di "Alleanza Riformista" per discutere fatti emergenti, trasformarli in proposte legislative e promuoverli tempestivamente al Governo. Il secondo punto di rilievo, "L'arte e la cultura", è inteso non solo come pittura, ma come tutte le forme espressive e creative quali il design, la scultura, l'architettura, la poesia, la musica, i video e il cinema. Queste forme non sono solo espressioni dell'identità nazionale, ma anche potenti motori di sviluppo economico. Un paese ricco di arte è un paese con ampie relazioni internazionali. La nostra piccola Repubblica possiede un vasto patrimonio culturale e artistico, frutto di una tradizione millenaria che deve essere custodito e valorizzato per farne un centro di attrazione internazionale. Unire il controllo delle esigenze quotidiane dei sammarinesi con un significativo incremento degli investimenti culturali, potenziando così anche il turismo e stimolando l'economia. Attraverso l'introduzione di normative favorevoli e incentivi fiscali, si prevedono sviluppi nel settore cinematografico e la promozione di San Marino come destinazione ideale per gallerie d'arte e case d'asta internazionali. Prendendo esempio da città come Bilbao, che con il Museo Guggenheim ha rivoluzionato la sua economia locale, o Glasgow, centro vibrante di arte contemporanea e musica, San Marino potrebbe attrarre un pubblico internazionale attraverso eventi di grande calibro. Vincenti conclude affermando: “Attraverso queste iniziative, che assiemano il quotidiano ad arte e cultura”, possiamo non solo preservare il nostro ricco patrimonio, ma trasformare San Marino in un polo di risonanza internazionale, sfruttando sia la gestione, sia l'arte e la cultura come vere risorse per lo sviluppo e la crescita del Paese." Nessuno si salva da solo, ci si salva soltanto insieme

cs Rossella Vincenti Alleanza Riformista

