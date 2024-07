Alleanza Riformista annuncia la nomina del Consigliere Gian Nicola Berti come Presidente del Gruppo Consigliare

Il Gruppo Consigliare di Alleanza Riformista annuncia la nomina del Consigliere Gian Nicola Berti come Presidente del Gruppo Consigliare. La scelta di Berti riflette la fiducia e l'unità all'interno del gruppo. Il Consigliere Gian Nicola Berti, con la sua lunga esperienza politica e i suoi impegni nelle istituzioni con ruoli politici di primaria importanza, guiderà il gruppo consigliare di Alleanza Riformista con competenza e visione, consolidando la presenza e l'operato del gruppo in Consiglio Grande e Generale. Il Gruppo Consigliare esprime i suoi complimenti e auguri di buon lavoro al Consigliere Berti per il nuovo incarico.

Gruppo Consigliare di Alleanza Riformista

