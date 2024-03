Alleanza Riformista: “Arengo: Valori e Visione per il Futuro”

Cari Sammarinesi,

In questa significativa festività, Alleanza Riformista vuole esprimere i più sinceri auguri a tutta la nostra comunità, evidenziando l'importanza di questo anniversario che ci porta a meditare sul nostro patrimonio storico e sulle basi democratiche, vere colonne portanti della nostra società.

Il 25 marzo, la Festa dell'Arengo e Festa delle Milizie, è per noi un momento fondamentale per ribadire la nostra identità collettiva e la nostra tradizione di indipendenza.

È l'occasione per riaffermare i valori di libertà, giustizia ed eguaglianza, principi su cui si fonda la nostra Repubblica e che ci guidano verso il futuro.

Di fronte alle sfide e ai cambiamenti, Alleanza Riformista si impegna a promuovere un'attiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita pubblica del nostro paese.

In questi tempi di incertezza, invitiamo ogni sammarinese a dimostrare un rinnovato senso di responsabilità civica. È nei momenti di difficoltà che dobbiamo ricordare l'importanza del nostro ruolo attivo nella società, affrontando le sfide presenti con determinazione e visione.

Guardiamo al futuro con fiducia, ispirati dai principi che hanno guidato le generazioni passate, pronti a navigare le sfide del nostro tempo con saggezza e coraggio. Uniamoci in questa giornata per riflettere sui nostri valori condivisi e per rafforzare il nostro impegno comune verso un futuro luminoso per tutti i sammarinesi.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista

