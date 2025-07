Alleanza Riformista: "Coesione e visione: AR e PDCS rafforzano il percorso comune”

Come anticipato, abbiamo avviato un ciclo di incontri con le forze politiche, le categorie economiche e le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di illustrare e condividere i contenuti della mozione approvata in occasione del nostro primo Congresso, svoltosi lo scorso 18 maggio. La mozione rappresenta per noi un solido documento politico-programmatico, attraverso il quale abbiamo definito e illustrato la nostra identità e le priorità strategiche per la Repubblica di San Marino, confermando l’impegno per uno sviluppo sostenibile fondato sull’innovazione e su investimenti mirati, per il pieno sostegno all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, che riteniamo una leva fondamentale di crescita e di tutela della sovranità nazionale, per una riforma complessiva del sistema istituzionale, per il rafforzamento del welfare pubblico con particolare attenzione a sanità, istruzione e cultura, e per una politica estera coerente, autorevole e capace di accrescere la credibilità internazionale della Repubblica, anche grazie alla firma dell’Accordo. Il primo appuntamento di questo percorso si è tenuto venerdì 18 luglio con il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, nostro alleato di coalizione. Durante il confronto, dopo aver illustrato dettagliatamente il nostro documento congressuale, abbiamo condiviso la volontà comune di rafforzare ulteriormente il dialogo e la collaborazione politica, alla luce della fase complessa che il Paese sta attraversando. La situazione attuale richiede coesione, responsabilità e capacità di visione: per questo riteniamo fondamentale consolidare un metodo di lavoro strutturato e organizzato, orientato all’attuazione concreta dell’agenda di governo e alla gestione dei principali dossier aperti, dalle riforme istituzionali al completamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, dalla riorganizzazione del sistema fiscale alle politiche sociosanitarie. Proseguiremo il ciclo di incontri nei prossimi giorni, con l’obiettivo di confrontarci in modo aperto, costruttivo e trasparente, nella convinzione che il dialogo tra le forze politiche, economiche e sociali rappresenti uno strumento essenziale per costruire risposte condivise, rafforzare la coesione e affrontare con serietà le sfide che attendono il Paese.

C.s. Alleanza Riformista