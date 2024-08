Alleanza Riformista: compiacimento per nomina Manacorda e Maruccia a 'Garanti'

Alleanza Riformista esprime il suo più sincero compiacimento per la recente nomina, avvenuta oggi in Consiglio Grande e Generale, del professore Stefano Manacorda e del professore Antonio Maruccia a membri del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San Marino. Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, che funge da Corte Costituzionale della Repubblica di San Marino, ha il compito di verificare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti normativi, pronunciarsi sull’ammissibilità dei referendum, decidere sui conflitti di attribuzione tra organi costituzionali e sul sindacato promosso nei confronti dei Capitani Reggenti. Grazie alla loro competenza ed esperienza giuridica, i nuovi membri contribuiranno significativamente alla missione di questo importante organo. Siamo certi che il loro apporto sarà determinante per rafforzare ulteriormente le istituzioni democratiche della nostra Repubblica e per garantire il rispetto della legalità. Alleanza Riformista si congratula vivamente con Manacorda e con Maruccia per questo rilevante incarico e augura loro un proficuo lavoro.

cs Alleanza Riformista

