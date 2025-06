Alleanza Riformista: Completato il percorso congressuale, insediati gli organi del Partito. Gessica Comanducci nuovo Presidente

Nelle serate di lunedì e mercoledì scorsi si è riunita l’Assemblea Centrale di Alleanza Riformista per procedere all’elezione degli organi dirigenti previsti dallo Statuto, approvato nel Primo Congresso svoltosi lo scorso 18 maggio.

L’Assemblea ha eletto Gessica Comanducci quale Presidente del Partito. La Direzione – composta, oltre che dai membri di diritto (Segretario, Presidente, rappresentanti istituzionali), da figure rappresentative del pluralismo e dell’impegno attivo nella vita politica – quali Andreina Bartolini, Henry Bucci, Luca Casadei, Edgardo Casali, Giorgio Felici, Alessandro Mancini e Maurizio Rattini. Il Collegio dei Garanti, incaricato di vigilare sul rispetto dello Statuto e del Codice Etico, è composto da Stellino Fabbri, Claudio Gasperoni e Nevio Chiaruzzi. Responsabile Amministrativo Severino Bollini

Il Segretario ha inoltre proposto la costituzione di gruppi di lavoro per aree tematiche, e relativi responsabili incaricati di supportare la Direzione e il Gruppo Consiliare negli approfondimenti e nell’elaborazione delle proposte programmatiche. Sono stati designati Laura Bernardini per area economia, Dolores Benedettini per area pubblica amministrazione, Nicola Giardi per area comunicazione, Elia Rossi per area politica estera e Rossella Vincenti per l’area cultura.

Con la definizione della nuova organizzazione, Alleanza Riformista rafforza il proprio lavoro di squadra e si prepara ad affrontare con impegno il futuro, con l’obiettivo di portare avanti un progetto politico di cambiamento, aperto al confronto e attento ai bisogni della società sammarinese, confermandosi una forza politica giovane ma matura, pronta ad affrontare con coraggio, serietà e spirito di servizio le sfide di oggi e di domani.

C.s. - Alleanza Riformista

