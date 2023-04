Alleanza Riformista: condanna Guidi ha indubbiamente un peso

La condanna, in primo grado, a carico dell'ex direttore di Banca Cis Daniele Guidi ha indubbiamente un peso. In particolar modo osservando, quanto accaduto oggi, con le lancette del tempo di qualche anno fa segnanti un assetto di potere che poteva godere di appoggi trasversali in settori nevralgici della vita del nostro Stato. Si chiude, infatti, un primo passaggio sulle gravi vicende originatesi – durante il micidiale triennio 2016 -2019 - attorno alla galassia Banca Cis da cui, grazie allo scrupoloso lavoro della magistratura, si sono aperti numerosi filoni di inchiesta. Alla luce di quanto accaduto ieri non si può e non si deve rimanere indifferenti. Cercando di coinvolgere nuovamente il Consiglio Grande e Generale per fare fronte comune rispetto a questa deriva i cui "tentacoli" sono ancora attivi e presenti per condizionare la vita delle istituzioni. Occorre riprendere il confronto sul nostro Ordine del Giorno che prende le mosse dall’esecuzione dell’Art.26 (Interventi a tutela del patrimonio dello Stato) presente all’interno della Legge di Bilancio. Oltre all’ accertamento delle responsabilità penali è giunto il momento di non lasciare nulla di intentato per recuperare tutte le risorse economiche scippate ai sammarinesi.

cs Alleanza Riformista

