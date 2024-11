Alleanza Riformista: “Crescita e stabilità per San Marino: il giudizio di S&P rafforza la fiducia nel futuro”

Alleanza Riformista accoglie con soddisfazione il giudizio espresso da S&P Global Ratings, che ha assegnato alla Repubblica di San Marino un rating di 'BBB-' a lungo termine e 'A-3' a breve termine, con una prospettiva positiva. Questo risultato rappresenta un chiaro riconoscimento degli sforzi compiuti negli ultimi anni e conferma che le scelte fatte fino ad oggi stanno portando benefici concreti al Paese. Il rapporto di S&P evidenzia come l'economia di San Marino continui a crescere, con una previsione di incremento del PIL dell'1,0% quest'anno e ulteriori miglioramenti nei prossimi anni. Le misure adottate, orientate a stimolare la domanda interna e a sostenere la ripresa dei principali partner commerciali, stanno producendo risultati concreti, rafforzando il tessuto economico della nostra Repubblica. L’attuazione dell’accordo di associazione con l'Unione Europea rappresenta un passo significativo per il futuro del Paese, aprendo nuove prospettive di sviluppo e attrazione di investimenti. Le riforme strutturali portate avanti nella scorsa legislatura, in particolare nel mercato del lavoro e nel sistema pensionistico, sono state apprezzate per il loro impatto positivo. Inoltre, la ristrutturazione del settore bancario, attraverso la creazione della società veicolo (Asset Management Company), ha ridotto drasticamente le esposizioni deteriorate, liberando risorse cruciali per sostenere investimenti e crescita economica. Questo contribuisce a rafforzare la stabilità del sistema finanziario, che è essenziale per il benessere del Paese. Ora è essenziale continuare su questa strada con determinazione per garantire un futuro solido a San Marino e ai suoi cittadini. Come sottolineato dalla Segreteria di Stato alle Finanze, sarà importante tenere sotto controllo l'andamento del settore bancario e gestire il debito pubblico con attenzione, così da assicurare una stabilità economica duratura nel tempo.

c.s. Alleanza Riformista