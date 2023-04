Alleanza Riformista: dal Consiglio Grande e Generale un doveroso passaggio di chiarezza

Alleanza Riformista: dal Consiglio Grande e Generale un doveroso passaggio di chiarezza.

L'approvazione del nostro Ordine del Giorno, grazie ad una larga maggioranza, relativo alle vicende legate alla "Galassia di Banca CIS" è un atto di chiarezza. Occorreva una presa di posizione netta, chiara e inequivocabile. Non potevano passare inosservate le recenti notizie pubblicate sugli organi di informazione in riferimento ai diversi dibattimenti dei processi in corso. Notizie che fanno riferimento ai fatti che hanno segnato una delle pagine più buie della storia recente di San Marino – con particolare riferimento alle gravi vicende originatesi nella legislatura passata relativamente alla galassia Banca Cis. Era, inoltre, fondamentale rafforzare il lavoro della commissione di inchiesta. Una Commissione composta dalle rappresentanze di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale, votata all’unanimità, che ha favorito l’origine di numerosi esposti presentati presso l’Autorità Giudiziaria per fare luce sulle note vicende che si sono generate durante il governo di ADESSO.SM. Occorreva sottolineare come dalle cronache giudiziarie emergono le prime robuste condanne, benché non definitive, di autorevoli esponenti del mondo bancario sammarinese con condanne al risarcimento dei danni arrecati alla cittadinanza ed ai fondi previdenziali. Così come era impossibile, infine, rimanere indifferenti rispetto alle cronache giudiziarie di processi a carico di un giudice, emerge uno spaccato inquietante di relazioni, interpelli, telefonate tra quello stesso giudice ed autorevoli esponenti del Governo di Adesso.sm e della maggioranza che lo sosteneva. I nostri cittadini hanno il diritto di sapere cosa questo governo ha fatto e sta facendo per recuperare quanto più possibile è stato sottotratto alla collettività – Alleanza Riformista si impegnerà con tutti gli strumenti che ha a disposizione affinché possa essere restituito alla collettività quanto sottratto. Dal Consiglio Grande e Generale si è intrapresa una strada verso la chiarezza.

cs Alleanza Riformista

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: