Alleanza Riformista - Designazione del Capitano Reggente.

L'Ufficio Politico, unitamente al Gruppo Consiliare di Alleanza Riformista, nella serata di mercoledì 12 marzo, ha designato il Consigliere Denise Bronzetti quale candidato alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il semestre aprile-ottobre 2025. Alleanza Riformista esprime grande soddisfazione per questa scelta e rinnova al proprio Consigliere le più sincere felicitazioni per la candidatura.

C.s. Alleanza Riformista

