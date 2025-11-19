Alleanza Riformista: “Domenica andiamo a votare. La partecipazione conta”

In vista delle elezioni per il rinnovo delle Giunte di Castello di domenica 23 novembre, vogliamo esprimere nuovamente un sincero ringraziamento a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno deciso di candidarsi. Avete scelto di mettere a disposizione tempo, energie e competenze per i vostri Castelli, dimostrando senso di responsabilità e un forte legame con il Paese. In un periodo in cui l’impegno civico è sempre più importante, la scelta di mettersi in gioco è un segnale chiaro e positivo: ogni candidatura racconta la volontà di contribuire alla vita dei Castelli e di affrontare da vicino le esigenze e le sfide quotidiane delle persone, e a tutte e a tutti voi va il nostro grazie più sentito. Il voto del 23 novembre è un momento fondamentale: le Giunte sono l’istituzione più vicina ai cittadini, seguono i servizi, le manutenzioni, le iniziative e l’ascolto del territorio. In molti Castelli è presente una sola lista e per questo è decisivo raggiungere il quorum del 35%, necessario a rendere valide le elezioni e a permettere alle nuove Giunte di insediarsi. Per tutte queste ragioni, rivolgiamo un appello chiaro e diretto: ANDIAMO A VOTARE! Ogni voto conta, ogni presenza al seggio fa la differenza. Partecipare significa dare continuità alle nostre istituzioni locali, sostenere chi si mette al servizio della collettività e rafforzare un presidio fondamentale per la vita dei Castelli. Domenica 23 novembre scegliamo di esserci, scegliamo di partecipare, scegliamo di dare forza ai nostri Castelli.

c.s. Alleanza Riformista

