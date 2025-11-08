Alleanza Riformista, “Elezioni Giunte di Castello, il nostro grazie a chi ha scelto di mettersi al servizio del Paese”

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo delle Giunte di Castello, desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno scelto di candidarsi, mettendo a disposizione tempo, competenze e passione per il bene delle realtà locali.

In un momento storico in cui l’impegno civico è più che mai prezioso, la disponibilità a mettersi in gioco per il proprio Castello rappresenta un segnale forte di partecipazione democratica e di attaccamento al nostro Paese. Ogni candidatura è testimonianza concreta del desiderio di contribuire alla vita pubblica e di farsi carico delle sfide quotidiane che riguardano i nostri territori.

A tutte e a tutti coloro che hanno scelto di esserci va il nostro più profondo apprezzamento. Il loro gesto rafforza il tessuto democratico della Repubblica e rinnova il valore della rappresentanza e della vicinanza tra istituzioni e cittadini.

Con l’auspicio che questo spirito di servizio continui a ispirare il lavoro delle nuove Giunte e a stimolare una partecipazione sempre più ampia e consapevole, rinnoviamo la nostra gratitudine e il nostro sostegno a chi ha deciso di mettersi al servizio della collettività.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista







