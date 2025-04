Alleanza Riformista esprime apprezzamento per il messaggio di indirizzo all'Aula della Reggenza

Alleanza Riformista esprime il proprio apprezzamento per il messaggio di indirizzo pronunciato questa mattina dalle Loro Eccellenze, Denise Bronzetti e Italo Righi, in occasione dell’apertura della sessione del Consiglio Grande e Generale del mese di aprile, la prima da loro presieduta nel semestre Reggenziale in corso. Un discorso di alto profilo istituzionale, che ha saputo coniugare equilibrio, autorevolezza e forte senso delle Istituzioni, richiamando i valori fondanti della nostra Repubblica e il ruolo centrale del Consiglio Grande e Generale come massimo organo di rappresentanza democratica. Si è trattato di un intervento che ha raccolto l’apprezzamento dell’intero arco parlamentare, a conferma della sua capacità di interpretare con lucidità le sfide e le responsabilità che la Repubblica è chiamata ad affrontare. Alleanza Riformista condivide pienamente l’invito delle Loro Eccellenze a favorire in Aula un confronto sempre rispettoso, leale e costruttivo, nell’interesse esclusivo del Paese e della collettività. Così come accoglie con favore i richiami al necessario equilibrio tra approfondimento e tempestività dell’azione legislativa, alla piena valorizzazione del ruolo del Parlamento e alla promozione di un dialogo istituzionale costante tra tutte le componenti dello Stato. Di particolare rilievo, inoltre, i passaggi dedicati all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, alla centralità dei giovani, alla tutela dell’ambiente, al sostegno delle famiglie, alla salvaguardia del tessuto produttivo e artigianale, al rafforzamento del rapporto tra cittadini e istituzioni democratiche, nonché l’attenzione rivolta agli anziani e alle persone in condizioni di fragilità, verso le quali è fondamentale promuovere politiche di inclusione, sostegno e piena partecipazione alla vita del Paese. Rinnoviamo alle Loro Eccellenze i migliori auguri di buon lavoro, certi che sapranno esercitare il loro mandato con responsabilità, imparzialità e spirito di servizio, nel solco della tradizione democratica della Repubblica di San Marino.

Alleanza Riformista

