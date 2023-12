Alleanza Riformista: Fabbri 'Confronto con parti sociali metodo lavoro fondamentale'

Alleanza Riformista: Fabbri 'Confronto con parti sociali metodo lavoro fondamentale'.

Il confronto con le parti sociali è da sempre il metodo di lavoro da privilegiare per garantire la necessaria coesione sociale. A maggior ragione oggi in una situazione molto complicata serve ricercare soluzioni a protezione di famiglie e imprese con un'intesa di fondo con sindacati e associazioni datoriali. È fondamentale che gli aiuti giungano ai soggetti e alle famiglie che ne hanno veramente bisogno e pertanto che venga completato l’iter – in via di definizione - che individua i criteri di valutazione della condizione economica per l’equità (ICEE) In vista di un futuro che si annuncia difficile sotto molti profili, occorre riempire al più presto di contenuti concreti e misurabili il metodo del dialogo costante con le parti sociali. Con il dialogo e il confronto si possono superare le attuale divergenze di visione che hanno portato le organizzazioni sindacali a proclamare lo stato di agitazione. Da questa crisi si esce tutti insieme compiendo uno sforzo per non lasciare indietro nessuno e riducendo le diseguaglianze sociali ed economiche.

Cs Rossano Fabbri- coordinatore Alleanza Riformista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: