Alleanza Riformista: “Festa dell’Arengo – Le radici della Repubblica, la forza della democrazia”

Alleanza Riformista celebra la Festa dell’Arengo con profondo orgoglio e senso di responsabilità, consapevole del valore storico e politico di questa ricorrenza, che segna uno spartiacque fondamentale nella vita democratica della Repubblica di San Marino. Il 25 marzo è la data in cui il popolo sammarinese ha riconquistato la centralità nel processo decisionale, riaffermando con determinazione il diritto a partecipare, a scegliere, a costruire il proprio futuro. È una lezione potente di libertà e autodeterminazione che continua a ispirare la nostra comunità, e che trova nuova linfa ogni volta che i cittadini scelgono di essere parte attiva nella vita democratica del Paese. Come forza di maggioranza e di Governo, Alleanza Riformista si richiama con coerenza ai valori dell’Arengo: ascolto, responsabilità, partecipazione. Crediamo in una Repubblica che non si limita ad amministrare, ma che guida, innova, protegge. Una Repubblica che sa modernizzarsi senza smarrire la propria identità, che investe nella coesione sociale e promuove il merito, la giustizia e la solidarietà. In questa giornata simbolica, rinnoviamo il nostro impegno ad agire con trasparenza, concretezza e visione. Le sfide del presente si affrontano insieme, con la forza delle idee e il coraggio delle decisioni. Invitiamo ogni cittadino a vivere la Festa dell’Arengo non come semplice ricordo, ma come espressione viva del legame tra istituzioni e società, tra storia e futuro. Perché la libertà, per essere autentica, ha bisogno di partecipazione.

C.s. Alleanza Riformista