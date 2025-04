Alleanza Riformista: Grande dolore per la scomparsa di Papa Francesco

Esprimiamo grande dolore per la scomparsa di Papa Francesco. Con profonda tristezza ci uniamo al cordoglio della Chiesa universale. La morte di Papa Francesco lascia un vuoto enorme. Le sue parole di pace, i suoi gesti di misericordia e il continuo richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un punto di riferimento per le generazioni future. È stato una guida spirituale di grande umanità. Ha sempre difeso i valori della solidarietà, della giustizia e dell’aiuto verso i più deboli, lasciando un segno importante nella storia del nostro tempo. Nel suo ultimo messaggio Urbi et Orbi, diffuso ieri, ha lanciato un forte appello alla pace, dicendo: "Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. L’esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo". Ha anche invitato a usare le risorse per "aiutare i bisognosi, combattere la fame, promuovere lo sviluppo integrale della persona umana". In questo momento di lutto, siamo vicini a tutti i cristiani e a tutte le persone nel mondo che piangono la sua scomparsa. Siamo certi che il suo esempio continuerà a ispirare chi crede in un mondo più giusto, umano e attento agli altri.

Comunicato stampa

Alleanza Riformista