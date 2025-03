Nella serata di ieri, Alleanza Riformista ha festeggiato l’elezione del Consigliere Denise Bronzetti a Capitano Reggente della Repubblica di San Marino per il semestre aprile- ottobre 2025. È stata una serata di festa, molto partecipata e ricca di entusiasmo, che ha visto la presenza di tanti amici, sostenitori e cittadini. Un’occasione speciale per condividere un momento significativo per la vita istituzionale e politica del Paese. Si è rinnovata la soddisfazione da parte del Gruppo Consiliare e dell'Ufficio Politico di Alleanza Riformista per l’elezione alla Suprema Magistratura del primo Capitano Reggente espresso da Alleanza Riformista, un traguardo molto importante per la nostra forza politica. Alleanza Riformista ha rinnovato le proprie congratulazioni ed espresso ai Capitani Reggenti eletti, Denise Bronzetti e Italo Righi, i più sinceri auguri di buon lavoro, nella certezza che sapranno svolgere il loro mandato con equilibrio, autorevolezza e spirito di servizio. Desideriamo infine ringraziare la Banda di Serravalle, che, come da tradizione, è sempre presente in occasione dei festeggiamenti dei Capitani Reggenti residenti nel Castello di Serravalle, contribuendo con la propria musica a rendere ancora più speciale questo momento.