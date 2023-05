Alleanza Riformista: i nostri tre capisaldi per il futuro del Paese

Nella serata di mercoledì 17 maggio u.s. si è riunito l’Ufficio Politico di Alleanza Riformista. Punto di partenza della riflessione generale il recente passaggio consigliare - relativo alla ratifica del decreto di collocazione dei titoli di debito pubblico - il cui impatto strutturale è sotto gli occhi di tutti. Alleanza Riformista ritiene, ancora una volta, che occorra parlare con chiarezza del futuro, non solo di questa legislatura, ma anche del Paese. Entrati nell’ultimo anno di legislatura il nostro impegno è quello di garantire un percorso realistico dove il debito debba essere ancorato a rigidi capisaldi. Il primo caposaldo, eminentemente politico, si lega ad un principio molto semplice: o ci sono le condizioni per governare, evitando un giochino al rimpiattino su temi più o meno cari elettoralmente, o meglio dare la parola ai sammarinesi. Il secondo caposaldo ha invece una natura più programmatica, giocata sulle cose da fare: sul tema del debito, occorrerà porre un limite al ricorso generalizzato a consulenze, fissare un limite alla spesa corrente ancorandolo al supporto di interventi di tipo economico e sociale. In tal senso non possiamo che salutare con soddisfazione il recente passaggio, avvenuto in Commissione Finanze, sulla legge in materia di società di benefit a cui auspichiamo affiancarsi anche quello sulle attività economiche. Il terzo caposaldo è il dialogo con il Paese: occorre, infatti, più dialogo in questo momento particolare della vita del nostro Paese. Mettendo da parte gli scontri muscolari e mettendo in campo il confronto tra le idee, pur acceso che sia. Dal dicembre del 2019 in poi il Paese ha retto l’onda l’urto del Covid, il ruolo delle istituzioni e dell’amministrazione ha permesso questo risultato grazie anche ad uno sforzo immane dei cittadini e del nostro tessuto produttivo. Così come è stato importante, non solo aver retto, ma l’aver messo degli argini forti – di fronte agli eventi che non esitiamo a definire “criminali” legati al mondo CIS – scaturiti nella legislatura che va dal 2016 – 2019. Un assetto di potere, con avamposti non solo economici e politici ben saldati anche in alcuni settori del terzo potere dello Stato: la magistratura. Un assetto di potere che – ed è bene ricordarlo - ha permesso, addirittura, la sottrazione di oltre cento milioni di fondi pensione di sammarinesi e onesti lavoratori, come risulta oramai accertato dalla Magistratura. Occorre dare nuove energie alla Repubblica: Ai cittadini e alle imprese dedicheremo, con specifiche proposte, la nostra attenzione.

cs Alleanza Riformista