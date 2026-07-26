Alleanza Riformista: “Il cambiamento passa dalle scelte”

Alleanza Riformista: “Il cambiamento passa dalle scelte”.

Con il via libera del Consiglio dell'Unione Europea alla firma dell'Accordo di Associazione si apre una nuova fase per la Repubblica di San Marino. L'ultima sessione del Consiglio Grande e Generale ha accompagnato questo passaggio, confermando una scelta strategica che abbiamo sostenuto con convinzione perché rappresenta un'opportunità concreta per rafforzare la competitività del Paese, creare nuove occasioni per cittadini e imprese e consolidare il ruolo internazionale di San Marino. Ora inizia la sfida più importante: trasformare questo traguardo in riforme, investimenti, una pubblica amministrazione più efficiente e nuove opportunità di sviluppo Con la ratifica del Decreto Delegato n. 77 si completa l'attuazione della legge sul Made in San Marino e sulle Botteghe Storiche. Un traguardo che rafforza l'identità produttiva della Repubblica e offre alle imprese nuovi strumenti per valorizzare la qualità e l'origine delle produzioni sammarinesi. Il completamento di questo percorso rappresenta un risultato importante dell'azione portata avanti dalla Segreteria di Stato per l'Industria, guidata da Rossano Fabbri, a sostegno della competitività delle imprese sammarinesi. La mancata approvazione della procedura d'urgenza del progetto di legge sulla libertà e l'attività sindacale ha evidenziato la necessità di proseguire nella riforma del Regolamento consiliare. Non è accettabile che un provvedimento condiviso con le organizzazioni sindacali e datoriali e atteso da lavoratori e imprese possa subire rallentamenti per ragioni procedurali. Per questo è necessario rendere il Consiglio Grande e Generale più efficiente e capace di dare risposte rapide e concrete al Paese Nel corso della riunione della Direzione di Alleanza Riformista è stata ribadita la volontà di proseguire nel rafforzamento dell'organizzazione interna del partito. In questo quadro si inseriscono la nomina del Consigliere Denise Bronzetti alla Presidenza del Gruppo Consiliare e quella del nostro Segretario Gian Nicola Berti nella Commissione Consiliare d'Inchiesta sulle presunte responsabilità politiche o amministrative riguardanti la vendita delle partecipazioni dell'Ente Cassa di Faetano alla Società San Marino Group e il cosiddetto "Piano Parallelo". Due incarichi che rappresentano un importante riconoscimento delle competenze, dell'esperienza e del lavoro svolto, oltre che della fiducia riposta nei loro confronti per affrontare responsabilità di particolare rilievo istituzionale. La Direzione ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a Gian Nicola Berti per il lavoro svolto in questi anni nel doppio ruolo di Segretario del Partito e Capogruppo Consiliare, contribuendo in modo determinante alla crescita e al rafforzamento di Alleanza Riformista. Al Consigliere Denise Bronzetti sono stati rivolti i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di Presidente del Gruppo Consiliare, nella convinzione che la sua consolidata esperienza parlamentare rappresenterà un importante valore aggiunto per il lavoro del Gruppo Consiliare e per il raggiungimento degli obiettivi del partito. Nei prossimi mesi Alleanza Riformista rafforzerà la propria presenza sul territorio con incontri pubblici e momenti di confronto con cittadini, imprese, professionisti, associazioni e categorie economiche. Sarà un percorso di ascolto e di partecipazione, per costruire insieme le proposte che accompagneranno la nuova fase di sviluppo della Repubblica.

C.s. - Alleanza Riformista

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