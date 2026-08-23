Alleanza Riformista: "Il nostro ricordo di Matteo Fiorini"

Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la scomparsa dell’Ing. Matteo Fiorini, un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita alle istituzioni e una figura di riferimento della vita politica della nostra Repubblica. Nel corso del suo impegno istituzionale e politico ha ricoperto importanti incarichi con serietà, competenza e senso di responsabilità. Ha sempre interpretato il proprio ruolo con profondo rispetto per le istituzioni, ponendo il bene della Repubblica davanti alle appartenenze e affrontando ogni incarico con rigore, equilibrio e spirito di servizio. Anche nell’affrontare la malattia ha dimostrato quella forza e quella dignità che hanno sempre caratterizzato il suo modo di essere. Di lui conserveremo soprattutto il ricordo di una persona capace di vivere la politica con passione e determinazione, senza mai perdere equilibrio, disponibilità e attenzione verso gli altri. Un uomo che, anche nel confronto politico, ha saputo costruire rapporti umani fondati sul rispetto e sulla stima. Ci stringiamo con sincero affetto alla sua famiglia e a tutte le persone che gli sono state vicine, esprimendo le nostre più sentite condoglianze. A Matteo rivolgiamo un ultimo, commosso saluto, con gratitudine per quanto ha saputo dare alla nostra Repubblica e per l’esempio di impegno e dedizione che lascia a tutti noi.

C.s. Alleanza Riformista







