Alleanza Riformista: "Impegno per una Crescita Stabile".

La coalizione 'Democrazia e Libertà', presentata lo scorso venerdì insieme alla Democrazia Cristiana, nasce da un percorso di collaborazione che nel tempo non solo ha consolidato il rapporto di fiducia tra le due forze politiche, ma ha anche permesso di approfondire l'analisi e la soluzione dei problemi. Questa alleanza non è solo il frutto dei successi conseguiti nella legislatura appena conclusa, ma incarna anche il nostro desiderio di continuare a migliorare la vita dei sammarinesi. Il nostro obiettivo principale è quello di formare un governo competente, serio e unito, capace di rappresentare degnamente il nostro paese nei contesti europei e internazionali. La conclusione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea ha consolidato la nostra posizione internazionale e garantirà parità di trattamento per i cittadini e le imprese sammarinesi, allineandosi agli standard europei. Alleanza Riformista è determinata a guidare il paese verso un futuro di crescita continua e stabilità duratura. Siamo completamente dedicati a rispondere alle esigenze di tutti i sammarinesi, promuovendo una trasformazione costante e un progresso che coinvolge tutte le componenti della società.

