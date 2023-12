Alleanza Riformista: “Incontri di alto livello che testimoniano l’ottimo rapporto nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi”

L’incontro di questa mattina a Palazzo Madama, della Commissione Esteri e Difesa del Senato presieduta dal Senatore Stefania Craxi e della Commissione Esteri della Repubblica di San Marino guidata dal Presidente Denise Bronzetti, che anticipa la visita ufficiale di domani del Presidente della Repubblica Italiana S.E. Sergio Mattarella, testimonia ulteriormente l’ottimo rapporto nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi. L’appuntamento è stato preceduto dall’incontro della delegazione della Commissione Esteri con il Sottosegretario agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana Giorgio Silli. Incontri di alto livello che hanno permesso di confrontarsi sulle numerose collaborazioni in atto, nel proposito comune di rafforzare gli ambiti di cooperazione e approfondimento su numerosi temi di reciproco interesse, con una analisi dello scenario geopolitico attuale, sulle sfide comuni sia a livello internazionale che a livello europeo, con una particolare attenzione sull’imminente parafatura dell’accordo di associazione tra San Marino e Unione Europea. Gettate inoltre le basi per una collaborazione strutturata a livello parlamentare tale da consentire confronti permanenti e costanti sulle diverse materie, con l’obiettivo di velocizzare i processi decisionali dei due parlamenti, con la firma a breve di un protocollo d’intesa dei due Presidenti e l’impegno a istituire un gruppo di amicizia fra Italia e San Marino. Alleanza Riformista plaude a questa importante iniziativa, un appuntamento che fa seguito alla visita del Presidente Craxi, annunciata lo scorso 7 settembre in occasione della presenza a San Marino del Senatore, che desideriamo ricordare con grande piacere per la successiva partecipazione al nostro evento della Scuola dei Riformisti, una figura autorevole con una importante esperienza politica e di governo, una figura di cui non possiamo che apprezzarne l’impegno quotidiano per perseguire il rafforzamento degli ideali garantisti, liberali e riformisti.

c.s. Alleanza Riformista

