Alleanza Riformista: Interrogazione su mascherine e Luca Minna

Alleanza Riformista: Interrogazione su mascherine e Luca Minna.



In data odierna, il gruppo consiliare di Alleanza Riformista, a seguito delle notizie di stampa pubblicate sul quotidiano nazionale italiano “La Verità”, ha depositato presso la Segreteria Istituzionale la seguente interrogazione con richiesta di risposta scritta:

In questi anni, la gestione degli approvvigionamenti di mascherine e dispositivi di protezione individuale per la Repubblica Italiana è stata al centro di indagini e polemiche, sia a livello nazionale che internazionale. Queste vicende hanno evidenziato non solo criticità amministrative e procedurali, ma anche possibili infiltrazioni di soggetti coinvolti in attività opache, con ramificazioni che interessano istituzioni, governi e aziende private. Da quanto si apprende, sembrano essere coinvolti in questa vicenda anche personaggi noti a San Marino, come Daniele Guidi e Stefania Lazzari.

Un recente articolo del quotidiano La Verità ha sollevato ulteriori dubbi in merito alla figura di Luca Minna, che risulta aver avuto un ruolo rilevante nella vicenda delle mascherine. La sua figura emergerebbe non solo per presunti collegamenti con attività finanziarie e diplomatiche controverse, ma anche per il fatto di essere stato nominato ambasciatore della Repubblica di San Marino. Questo solleva interrogativi sulla natura dei rapporti che Minna ha intrattenuto con il nostro Governo, sulla durata del suo mandato e sulle motivazioni che hanno portato alla cessazione del rapporto diplomatico.

In aggiunta, emergono dubbi sulla figura di un altro personaggio, legato alla Camera di Commercio, il cui ruolo e i cui rapporti con il Governo dell’epoca meritano ulteriori approfondimenti.

Alla luce di quanto esposto e dell’articolo del quotidiano La Verità di giovedì 16 gennaio 2025, che si allega,

il gruppo consiliare di Alleanza Riformista interroga il Governo sui seguenti punti:

Punto 1 - Nomina e ruolo diplomatico di Luca Minna:

a. Quali sono stati i criteri che hanno portato alla nomina di Luca Minna come ambasciatore della Repubblica di San Marino?

b. Chi ha proposto e approvato tale nomina?

c. Per quanto tempo Luca Minna ha ricoperto il ruolo di ambasciatore?

d. Quali sono state le attività svolte da Minna durante il suo mandato?

e. Luca Minna ha ricoperto altri incarichi o ha fornito consulenze per conto del Governo o di enti pubblici sammarinesi?

f. In caso di risposta positiva al punto precedente, si richiede di produrre documentazione contrattuale e di spesa relativa.

g. Quali sono state le ragioni che hanno portato alla cessazione del mandato diplomatico di Luca Minna?



Punto 2. Figura legata alla Camera di Commercio:

Dall’articolo emerge la figura di un personaggio di origini libanesi, operante nel settore della difesa, che sarebbe stato delegato dalla Camera di Commercio di San Marino per gli affari internazionali e lo sviluppo economico. Pertanto, si interroga il Governo per sapere:

a. Corrisponde al vero che la Camera di Commercio aveva delegato questo soggetto?

b. In caso di risposta positiva, qual è il nominativo di tale soggetto?

c. Quali sono i dettagli della delega?

d. Chi ha presentato tale soggetto alla Camera di Commercio?

e. Ha ricevuto compensi? Se sì, di quale entità?

f. Esiste un contratto? In caso positivo, si richiede di produrre la relativa documentazione.

g. Per quanto tempo tale soggetto ha rappresentato la Camera di Commercio?

h. Si richiede un report delle attività svolte.

i. Sono stati sottoscritti contratti o accordi tra questo soggetto e altre istituzioni sammarinesi? In tal caso, quali sono stati gli importi e la natura degli stessi?



Comunicato stampa

Alleanza Riformista

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: