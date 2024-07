Alleanza Riformista: intervento di Rossano Fabbri

Eccellenze, Onorevoli colleghi Consiglieri, cari concittadini

È con grande onore e senso di responsabilità che mi presento oggi davanti a voi come Segretario designato per l'Industria, il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport. Oggi siamo chiamati a discutere e ad approvare il programma di Governo della XXXI legislatura, un programma ambizioso e lungimirante che pone come elemento centrale della sua azione politica la crescita della nostra Repubblica. Un salto in avanti non solo economico, ma anche sociale e culturale, con l’obiettivo di rafforzare la posizione di San Marino sulla scena internazionale e migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini.

Sviluppo del Sistema Economico:

Le nostre forze politiche riconoscono come primaria, l'importanza di un progressivo sviluppo dell’economia del Paese in tutti i settori, dall’industria all’artigianato passando per il commercio. È nostra convinzione che per garantire prosperità e benessere ai nostri cittadini, sia necessario sostenere la crescita delle nostre imprese anche attraverso il loro riposizionamento. Nell’ottica di un progressivo sviluppo dell’economia dello stato, sarà necessario accompagnarle e sostenerle durante questo articolato percorso senza mai far mancare loro il pieno supporto dell’apparato della pubblica amministrazione. Seppure il recepimento dell’acquis comunitario richiederà un grande sforzo normativo, tale attività verrà svolta avendo ben chiara l’esigenza di impostare un quadro di regole snello e chiaro, limitando la burocrazia e accelerando i processi decisionali. Il sistema autorizzativo e concessorio attuale, basato ancora in parte su meccanismi politici/discrezionali, dovrà lasciare il passo a procedure amministrative che faciliteranno l’insediamento di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti, siano queste sotto il profilo industria, artigianato o commercio. L’accesso al Mercato Unico garantirà una piena interazione fra le imprese sammarinesi e quelle europee in tutti i settori. A tal fine, in questa legislatura occorreranno due interventi fondamentali. Per prima cosa, Dovrà essere adeguata la normativa sammarinese all’acquis comunitario al fine di recepire gli istituti vigenti in Europa in tema di diritto societario e, subito dopo, occorrerà completare l’implementazione del registro delle imprese sammarinesi secondo gli standard europei e garantire l’interoperabilità con lo specifico network europeo. In particolare, dovrà essere data piena attuazione alla migrazione dell’attuale registro degli operatori economici presso la camera di commercio al fine di consentire una rapida implementazione del registro unico delle imprese e semplificare i processi autorizzativi. Uno degli obiettivi del Governo e del mio mandato da Segretario, sarà di favorire le persone fisiche e giuridiche sammarinesi attraverso una tutela maggiore per la loro proprietà industriale o per i loro diritti d’autore a San Marino come nell’Unione europea con una nuova modalità di gestione, interna, collettiva dei diritti d’autore.

Apertura alle Imprese Estere e Diversificazione dell'Economia:

Per costruire un sistema economico robusto, dovremo essere aperti e accoglienti verso le imprese estere che desiderano investire nel nostro territorio. Il sistema economico sammarinese dovrà essere preparato ad accogliere senza pregiudizio o discriminazione le imprese estere che vorranno investire in territorio e allo stesso tempo, dovranno essere garantiti i fattori di competitività delle imprese attuali al fine di poter cogliere appieno le opportunità che deriveranno dall’allargamento del mercato di riferimento. Principi come la libera concorrenza, la protezione dei consumatori e un quadro corretto di sostegno da parte dello Stato alle nostre attività economiche, saranno il faro che guiderà le riforme necessarie. L’allargamento ad un mercato di oltre mezzo milione di persone offrirà nuove enormi opportunità, ma per coglierle pienamente, dovremo aderire con celerità ai principi di libera concorrenza, protezione dei consumatori e un corretto quadro di norme dello stato che siano a sostegno delle imprese sammarinesi. Un altro pilastro del nostro sviluppo economico è la diversificazione. È cruciale favorire una pluralità sempre maggiore della nostra economia, sviluppando nuovi settori che possano integrarsi in modo complementare a quelli esistenti, mai in alternativa al consolidamento di quelli già presenti. Questo ci renderà più resilienti e capaci di affrontare le sfide globali con maggiore forza e adattabilità. Un’attenzione particolare sarà data alle iniziative imprenditoriali promosse da giovani e donne che dovranno godere di specifici incentivi e laddove necessario, di speciali condizioni all’interno del sistema imprenditoriale per favorire sempre più una maggiore integrazione di queste figure all’interno del tessuto economico del nostro Stato introducendo norme utili anche a contrastare i principali aspetti che hanno portato all’attuale crisi demografica. Per valorizzare il nostro sistema economico e massimizzare le possibilità di profitto per le imprese, dobbiamo concentrarci su alcuni elementi chiave: Snellezza dei processi burocratici; Dobbiamo rendere il nostro sistema più agile e reattivo. Flessibilità del mercato del lavoro; Le politiche del lavoro devono essere moderne e adattabili. Pieno accesso al mercato delle materie prime; Garantendo che le imprese possano approvvigionarsi senza ostacoli. Azzeramento delle restrizioni agli scambi; Promuovendo un libero mercato senza barriere. Basso costo dell’energia; Ridurre i costi energetici per le imprese è fondamentale per la loro competitività.

Digitalizzazione del Paese:

Da anni ormai è avvertita nel Paese la necessità di una vera e convinta transizione digitale in grado di supportare lo sviluppo economico e migliorare la prestazione di servizi per il cittadino sia pubblici che privati. La digitalizzazione rappresenta una componente essenziale della nostra strategia di crescita economica. Rafforzeremo la collaborazione tra settore pubblico e privato per dare sostanza alla trasformazione digitale del Paese e fornire il migliore supporto ai cittadini. Un ruolo centrale sarà assunto dagli incubatori privati, che potranno coniugare la formazione teorica promossa dagli istituti di formazione privata e dall’università con la formazione specifica offerta dai fornitori di infrastruttura. Inoltre, questi incubatori potranno fungere da spazi di co-working per “nomadi” digitali, attirando talenti da tutto il mondo.

Telecomunicazioni: Pilastro dello Sviluppo Economico:

Le telecomunicazioni rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese. Una rete di telecomunicazioni efficiente e all'avanguardia è essenziale per garantire che San Marino possa competere a livello internazionale. Investire nelle infrastrutture di telecomunicazione non solo migliorerà la qualità della vita dei cittadini, ma creerà anche un ambiente favorevole per le imprese e attrarrà nuovi investimenti esteri. Dobbiamo concentrarci sull'implementazione di progetti infrastrutturali che garantiscano un sistema di telecomunicazioni efficiente e innovativo. Questo include la valorizzazione della rete in fibra ottica la cui stesura è ultimata su tutto il territorio, l'espansione della rete 5G nel pieno rispetto delle normative vigenti e nella massima espressione del benessere del cittadino a miglioramento delle connessioni internet in tutte le aree del paese. Solo con una rete solida e moderna potremo supportare l'evoluzione digitale e tecnologica delle nostre imprese. Inoltre, riteniamo cruciale investire nel settore dell’innovazione delle telecomunicazioni, incentivando la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie. Collaborazioni con istituti di ricerca, università e partner internazionali saranno fondamentali per mantenere il nostro Paese all'avanguardia in questo settore strategico.

Sport - Un Orizzonte a Livello Internazionale:

Lo sviluppo dell’attività sportiva è fondamentale per il nostro Paese. L’obiettivo primario sarà quello di portare a compimento la riforma della Legge sullo Sport, avviata nella scorsa legislatura, che definirà un piano nazionale di promozione dell’attività sportiva, svilupperà e incentiverà la figura del lavoratore autonomo sportivo, e potenzierà la formazione dei dirigenti sportivi. Inoltre, riconoscerà le funzioni del Comitato Paralimpico Sammarinese, promuovendo inclusività e pari opportunità per tutti gli atleti. È cruciale valutare una chiara suddivisione delle competenze tra il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) e la gestione degli impianti sportivi. Questo permetterà una gestione più efficiente e mirata delle risorse, garantendo che gli impianti siano adeguatamente mantenuti e utilizzati al massimo del loro potenziale. La promozione e lo sviluppo di grandi eventi di risonanza internazionale rimangono una priorità. Oltre alle competizioni tradizionali (e qui lasciatemi cogliere l’occasione per fare un enorme augurio ai nostri bravissimi atleti ormai pronti per la partenza per le prestigiose Olimpiadi di Parigi), dicevo, oltre alle competizioni tradizionali, vediamo un enorme potenziale negli E-sport, un settore in rapida crescita che può beneficiare delle normative approvate nella scorsa legislatura. Questi eventi non solo metteranno in luce il talento dei nostri atleti ma attireranno anche turismo e investimenti, rafforzando l'immagine di San Marino sulla scena internazionale. Per raggiungere obiettivi sportivi sempre più ambiziosi, è necessario potenziare l’impiantistica sportiva esistente. Dobbiamo sviluppare ulteriormente gli impianti dedicati alle competizioni nazionali ed internazionali, offrendo agli atleti delle federazioni sportive sammarinesi maggiori opportunità di crescita e di allenamento in strutture di alta qualità. Questo investimento è fondamentale per mantenere alto il livello delle nostre prestazioni sportive. Infine, è essenziale valutare approfonditamente il rapporto tra scuola e federazioni sportive. Creare collaborazioni più stringenti permetterà di integrare la pratica sportiva nell’educazione dei giovani, favorendo una crescita sana e completa. Lo sport non è solo competizione; è uno strumento educativo di prim'ordine che insegna valori fondamentali come la disciplina, il lavoro di squadra e la perseveranza.

Onorevoli colleghi, il cammino che abbiamo davanti è certamente complesso, ma le opportunità che ci attendono sono immense. Con l'impegno, la dedizione e la collaborazione di tutti noi, possiamo costruire un sistema economico più forte, competitivo e diversificato, capace di garantire benessere e prosperità per le generazioni future. Siamo chiamati a una sfida storica, e sono convinto che, unendo le nostre forze e lavorando con determinazione, potremo non solo superare le difficoltà, ma anche valorizzare al massimo le potenzialità della nostra Repubblica. Vi invito a sostenere con convinzione le misure proposte, con la certezza che insieme possiamo realizzare un futuro migliore per la nostra amata Repubblica di San Marino. È il momento di dimostrare che siamo all'altezza delle nostre ambizioni, di costruire una società più giusta e prospera, e di lasciare un'eredità duratura di progresso e benessere.

