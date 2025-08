Alleanza Riformista: “Investimenti e innovazione: torna al centro la politica del fare”

Il potenziamento delle infrastrutture per la telefonia mobile rappresenta una delle sfide più urgenti e strategiche per il nostro Paese. Per questo accogliamo con favore l’avanzamento degli iter autorizzativi promossi dal Segretario di Stato Rossano Fabbri, che consentiranno l’installazione di nuove antenne e il miglioramento della copertura mobile.

Si tratta di un intervento atteso da tempo, che risponde concretamente ai bisogni quotidiani di cittadini, imprese e visitatori, e che mira a colmare ritardi infrastrutturali che da anni penalizzano la qualità dei servizi digitali sul territorio.

In questo contesto si inserisce la concessione ventennale in uso di specifiche aree pubbliche a favore della società TIM S.p.A., in attuazione della convenzione sottoscritta nel dicembre 2023. Le aree interessate, situate nei Castelli di San Marino Città e Domagnano, ospiteranno nuove infrastrutture di rete mobile progettate e realizzate a cura del gestore, senza alcun onere per lo Stato. L’intervento sarà completato entro tempi definiti, sotto la supervisione degli uffici competenti, e la manutenzione resterà in capo al gestore per l’intera durata della concessione.

Questo intervento rappresenta un segnale concreto di come, con una visione politica chiara e scelte mirate, sia possibile riportare gli investimenti al centro dell’agenda pubblica. Dopo anni in cui la spesa corrente ha assorbito la quasi totalità delle risorse disponibili, è tempo di tornare a puntare su crescita e innovazione. Una rete mobile efficiente e all’avanguardia costituisce infatti un’infrastruttura strategica per la competitività e l’attrattività del nostro sistema Paese. E il modello adottato, che affida gli investimenti al privato mantenendo la proprietà pubblica delle infrastrutture, rappresenta una soluzione equilibrata che coniuga sviluppo tecnologico, tutela dell’interesse generale e apertura alla concorrenza.

L’ammodernamento delle infrastrutture digitali si inserisce in un percorso più ampio, che guarda all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea come leva di modernizzazione e sviluppo. Rafforzare la rete mobile e i servizi connessi significa dotare San Marino degli strumenti necessari per competere nel mercato unico, offrendo ai cittadini prestazioni allineate agli standard europei e creando condizioni favorevoli per la crescita economica e l’attrattività del nostro sistema Paese. Alleanza Riformista continuerà a sostenere con determinazione ogni iniziativa che punti a innovare, rafforzare la nostra competitività e costruire le basi di un futuro solido, moderno e all’altezza delle sfide che attendono la Repubblica.





Comunicato stampa

Alleanza Riformista