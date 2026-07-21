Alleanza Riformista: “La competitività si costruisce con visione, innovazione e rapidità decisionale”

Alleanza Riformista: “La competitività si costruisce con visione, innovazione e rapidità decisionale”.

In un mondo dove gli investimenti cercano certezze, tempi rapidi e un ambiente favorevole all'innovazione, la vera forza di San Marino è la sua capacità di decidere. La filiera istituzionale corta e un'amministrazione capace di accompagnare gli investimenti rappresentano oggi un elemento distintivo che i grandi gruppi internazionali stanno iniziando a riconoscere. La scelta di BYD di investire nella nostra Repubblica ne è la dimostrazione più concreta. L'avvio della fase operativa della collaborazione con il Governo conferma che il percorso intrapreso è quello giusto e che il lavoro svolto per rendere San Marino più moderno e aperto agli investimenti sta producendo risultati concreti. Il lavoro della Segreteria di Stato per l'Industria, sotto la guida del Segretario di Stato Rossano Fabbri, dimostra che quando la politica definisce una visione chiara e l'amministrazione riesce a tradurla rapidamente in azioni concrete, San Marino può attrarre investimenti di livello internazionale. Oggi la competitività si misura sulla capacità di uno Stato di offrire regole chiare, tempi certi e un contesto favorevole agli investimenti. È su questo terreno che San Marino può fare la differenza. Le sandbox normative e gli altri strumenti di innovazione vanno proprio in questa direzione, favorendo la sperimentazione e l'insediamento di imprese ad alto contenuto tecnologico. A rafforzare questa prospettiva contribuirà anche l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, che aprirà nuove opportunità grazie all'accesso al mercato unico e a un quadro normativo più integrato. L'interesse di BYD, uno dei maggiori gruppi tecnologici e industriali del mondo, leader nella mobilità elettrica e nei sistemi di accumulo dell'energia, conferma che questa strategia sta già producendo i primi risultati. Gli investimenti previsti rafforzeranno l'autonomia energetica della Repubblica e dimostrano che, quando San Marino unisce visione, pragmatismo e capacità di fare sistema, può competere con successo anche con realtà molto più grandi. Questa partnership va ben oltre la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche. È la dimostrazione che San Marino può competere e vincere la sfida degli investimenti internazionali quando sceglie di essere un Paese che decide, innova e guarda al futuro. Questa è la strada che dobbiamo percorrere con determinazione, senza esitazioni: rafforzare la competitività del sistema Paese, cogliere tutte le opportunità offerte dall'Accordo di Associazione con l'Unione Europea e creare le condizioni per attrarre imprese, capitale e talento. Il futuro della Repubblica si costruisce con scelte coraggiose, non con la difesa dello status quo.

c.s. Alleanza Riformista

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