Alleanza Riformista: "Le agenzie internazionali promuovono San Marino"



Le decisioni assunte in questi giorni dalle principali agenzie internazionali di rating rappresentano un segnale estremamente positivo per la Repubblica di San Marino.

Dopo l'upgrade annunciato da Standard & Poor's e il successivo innalzamento del giudizio da parte di Morningstar DBRS da BBB (low) a BBB con trend positivo, arriva una conferma autorevole della crescente credibilità conquistata dal nostro Paese sui mercati internazionali.

Non si tratta di semplici valutazioni tecniche, ma del riconoscimento di un percorso che ha visto San Marino rafforzare progressivamente i propri conti pubblici, ridurre il peso del debito, consolidare il sistema bancario, aumentare la stabilità finanziaria e rafforzare la propria reputazione internazionale.

I report delle agenzie evidenziano una serie di fattori che negli ultimi anni hanno contribuito a migliorare il profilo della Repubblica: una gestione prudente della finanza pubblica, il progressivo miglioramento degli indicatori economici, il rafforzamento della liquidità dello Stato, la riduzione dei crediti deteriorati nel sistema bancario e una crescente capacità di affrontare le sfide economiche con strumenti più solidi ed efficaci rispetto al passato. Elementi che hanno consentito a San Marino di presentarsi oggi come una realtà più affidabile, stabile e credibile agli occhi degli osservatori internazionali.

Particolarmente rilevante è il fatto che entrambe le agenzie riconoscano il valore strategico del percorso di integrazione europea intrapreso dalla Repubblica. L'Accordo di Associazione con l'Unione Europea viene considerato un fattore capace di rafforzare ulteriormente le prospettive di crescita del Paese, favorendo una maggiore attrattività per investimenti e attività economiche, una più elevata certezza del diritto e nuove opportunità per cittadini e imprese. È la dimostrazione che la scelta di guardare all'Europa non rappresenta soltanto una prospettiva politica, ma una concreta opportunità di sviluppo economico e sociale.

Questi risultati assumono un significato ancora più importante se letti nel contesto internazionale attuale, caratterizzato da instabilità geopolitiche, rallentamento economico e forti incertezze finanziarie. In uno scenario complesso, San Marino riesce a distinguersi per capacità di governo, stabilità istituzionale e affidabilità finanziaria. Un rating più elevato significa maggiore fiducia da parte degli investitori, migliori condizioni di accesso ai mercati e una più forte capacità di attrarre risorse e opportunità per sostenere la crescita del Paese.Sarebbe tuttavia sbagliato considerare questi riconoscimenti come un punto di arrivo. Essi rappresentano piuttosto la conferma che la strada intrapresa è quella giusta e, allo stesso tempo, un incoraggiamento a proseguire con determinazione nel percorso di riforme, modernizzazione e sviluppo. La vera sfida sarà trasformare questa maggiore credibilità internazionale in crescita economica, occupazione, innovazione, servizi più efficienti e nuove opportunità per le giovani generazioni.

L'upgrade di Standard & Poor's e quello di Morningstar DBRS consegnano infine un messaggio chiaro: San Marino è oggi un Paese più solido, più affidabile e più credibile rispetto a pochi anni fa. Un risultato che rafforza la fiducia nel futuro e dimostra come responsabilità, visione politica e capacità di programmazione possano produrre risultati concreti e riconosciuti anche al di fuori dei nostri confini.

Comunicato stampa

Alleanza Riformista











