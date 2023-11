Alleanza Riformista: “Le donne hanno il diritto di vivere libere da violenza e di essere trattate con rispetto”

Il 25 novembre è la giornata internazionale istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della violenza sulle donne. Il 25 novembre è quindi un'ulteriore occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovere il dialogo e promuovere azioni concrete per porre fine alla violenza contro le donne. Una piaga sociale a cui l'umanità non è ancora riuscita a porre reali ed effettivi rimedi anche perché ciò potrà avvenire solo attraverso una vera rivoluzione culturale che deve riguardare ogni spaccato della società dalle famiglie, dalle scuole e dello Stato. È quindi un giorno in cui si invita tutta la società a riflettere sulle disuguaglianze di genere e ad impegnarsi attivamente per creare un mondo dove le donne possano vivere libere da violenza e discriminazioni. La violenza sulle donne è una piaga sociale che colpisce ancora molte donne in tutto il mondo. È importante sensibilizzare l'opinione pubblica e adottare misure concrete per prevenire e contrastare questa subdola forma di violenza implementando gli strumenti già a disposizione delle autorità per contrastare e reprimere il fenomeno che purtroppo rimane ancora per entità un mondo sommerso. Le donne hanno il diritto di vivere libere da violenza e di essere trattate con rispetto, dignità, uguaglianza di vestirsi, camminare e pensare come vogliono!!

c.s. Alleanza Riformista

