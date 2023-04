Alleanza Riformista: Mattarella a San Marino, 'un momento importante'

"Per ogni problema è possibile trovare una soluzione di reciproca soddisfazione". Con queste parole il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella salutò al Quirinale le LL.EE. Capitani Reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini per uno storico incontro ufficiale tra i Capi di Stato di Italia e San Marino. È notizia di questi giorni che Il Presidente Mattarella verrà in visita ufficiale, a San Marino, nel prossimo ottobre. Si tratterà sicuramente di un momento importante per la vita del nostro Stato per gli indubbi riflessi a livello politico e diplomatico. In tal senso non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per il lavoro messo in campo dalle istituzioni sammarinesi per raggiungere questo qualificato traguardo.

Cs - Alleanza Riformista