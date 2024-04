Alleanza Riformista: " obiettivo principale è formare un governo politico"

Non si può certo dire che la politica, in questi giorni, sia priva di fermento. L'avvicinarsi delle scadenze per la presentazione delle liste, dei programmi e delle possibili coalizioni ha ovviamente, innescato confronti tra molte forze politiche. Alleanza Riformista sta valutando con grande attenzione le ultime novità, rese pubbliche anche attraverso comunicati e conferenze stampa. Una classe dirigente che persiste nel guardare al passato senza superare le polemiche è destinata non solo a fallire ma anche a compromettere il futuro del proprio Paese. Siamo convinti che la popolazione desideri avviare una nuova fase, caratterizzata da responsabilità collettiva e collaborazione. Contrariamente a quanto alcuni possano pensare, la proposta di una "grande coalizione" non nasce da una sconfitta della politica. Al contrario, riteniamo che la mancanza di unità e cooperazione rappresenti la vera sconfitta. La nostra posizione rimane immutata, e ribadiamo ancora una volta che non miriamo a promuovere la creazione di governi di compromesso, in cui il calcolo numerico prevale sui contenuti e sulle iniziative programmatiche per il nostro Paese. Il nostro obiettivo principale è formare un governo politico, appoggiato da una maggioranza forte e unita nella profonda condivisione dei programmi, che si impegna a mantenere la massima trasparenza con gli elettori. Questo non deve essere visto solo come un traguardo, ma come un pilastro fondamentale del nostro percorso, un obiettivo da cui non possiamo e non vogliamo distogliere lo sguardo. L'Accordo di Associazione con l'Unione Europea non dovrebbe essere trattato come un semplice slogan né visto come un ostacolo. Affinché diventi un vero catalizzatore di crescita, è essenziale che sia supportato da una solida base politica e consiliare. Solo attraverso un supporto ampio e qualificato potremo gestirlo e implementarlo in modo che la nostra comunità possa apprezzarne il vero valore: un nuovo e indispensabile punto di partenza per la millenaria storia della Repubblica di San Marino. Da oltre un anno, da quando ci siamo presentati, abbiamo avanzato la proposta di adottare una politica in grado di integrare i contributi delle forze sociali, imprenditoriali e della società nel suo complesso, allo scopo di affrontare le riforme indispensabili in questo periodo storico. Una politica che sia capace di infondere nuovo slancio e ampliare le nostre prospettive nell'approccio ai problemi e alle opportunità attuali. Questo è il nostro impegno, e dedicheremo ogni possibile sforzo per raggiungere tale obiettivo.

