Alleanza Riformista: odg per fare luce su Banca Cis.

In comma comunicazioni in Consiglio Grande e Generale i rappresentanti istituzionali di “Alleanza Riformista”, hanno presentato e condiviso un ordine del giorno illustrato dal Consigliere Gian Nicola Berti – che intente far luce sulle gravi vicende originatesi nella passata legislatura relativamente alla galassia Banca Cis, in queste settimane alla ribalta, su cui infatti sono aperti numerosi filoni di inchiesta rispetto ai quali auspichiamo che - oltre all'accertamento delle responsabilità penali - si possano recuperare le risorse economiche sottratte alla collettività. Un argomento rispetto al quale, come già precedentemente dichiarato nella ultima conferenza stampa di “Alleanza Riformista”, non si può e non si deve rimanere indifferenti e che è necessario riprendere cercando di coinvolgere nuovamente il Consiglio per fare fronte comune rispetto a questa deriva i cui "tentacoli" sono ancora attivi e presenti per condizionare la vita delle istituzioni. Gli esiti della relazione conclusiva della Commissione di inchiesta, l’escalation degli eventi descritti che hanno minato la fiducia delle componenti della maggioranza di governo dell’epoca e che, nella seconda parte della scorsa legislatura, aveva portato a diverse prese di distanza di una componete dell’allora maggioranza fino a palesare prese di posizione in discontinuità con la prima parte – e l’esistenza dell’Art.26 (Interventi a tutela del patrimonio dello Stato) all’interno della Legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre sono la bussola a cui tutta la politica dovrebbe fare riferimento e adoperarsi affinché non solo vengano accertate a tutti i livelli le varie responsabilità ma perché si possano recuperare una volta per tutte le risorse economiche scippate a tutti i sammarinesi – e proprio per queste ragioni ci risulta incomprensibile la posizione tenuta a mezzo stampa dai senatori del Partito Socialista – evidentemente non hanno capito il contenuto del dispositivo in quanto pare assurdo che i Socialisti non siano dalla parte dei Sammarinesi che si sono visti sottrarre dalla cosiddetta “cricca” ingenti somme si denaro pubblico dell’intera collettività.

