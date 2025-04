Alleanza Riformista: Primo Maggio – Lavoro, Futuro, Sfide da Vincere

Celebriamo la Festa dei Lavoratori, rendendo omaggio a tutte le donne e gli uomini che, con il loro impegno quotidiano, costruiscono la nostra Repubblica, nella consapevolezza che il lavoro è dignità, libertà, crescita personale e collettiva, fondamento del benessere della nostra società, e che in un mondo in rapido cambiamento, dove il lavoro evolve sotto la spinta delle nuove tecnologie e delle innovazioni, il compito della politica è accompagnare questa trasformazione, tutelando i diritti, creando nuove opportunità, investendo nelle competenze e affrontando con determinazione una delle sfide più importanti per il futuro di San Marino, quella dell'inverno demografico, perché solo offrendo stabilità, prospettive concrete e qualità della vita potremo dare forza ai sogni delle nuove generazioni e sostenere la crescita della nostra comunità, consapevoli che il Primo Maggio non è soltanto una ricorrenza ma il richiamo al nostro impegno quotidiano per costruire una società più dinamica, capace di guardare al domani con fiducia e di dare solide basi al futuro che vogliamo costruire insieme.

In questa giornata di festa e di riflessione, rinnoviamo il nostro impegno a difendere i valori del lavoro, a promuovere la dignità di ogni persona e a costruire un Paese che sappia garantire opportunità e futuro alle nuove generazioni. È su queste basi che vogliamo continuare a far crescere la nostra San Marino.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista