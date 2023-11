“Alleanza Riformista” prosegue il percorso verso il Congresso

“Alleanza Riformista” prosegue il percorso verso il Congresso.

Prosegue il percorso verso il Congresso di “Alleanza Riformista”, che come deliberato nella Assemblea degli aderenti del 21 ottobre u.s. porterà alla costituzione di un’organizzazione politica unitaria aperta a tutte le forze e le energie liberali, socialiste e riformiste che si riconoscono nei valori storici, civili, sociali e di Libertà della Repubblica di San Marino. Martedì 31 ottobre u.s. su proposta dei coordinatori Gian Nicola Berti e Rossano Fabbri è stato completato l’iter della struttura organizzativa dell’Ufficio di Presidenza di Alleanza Riformista che oltre ai Consiglieri Maria Luisa Berti, Denise Bronzetti, Alessandro Mancini e Il responsabile amministrativo Severino Bollini – hanno indicato quali componenti: Lorenzo Antonini, Laura Bernardini, Paolo Bollini, Henry Bucci, Luca Casadei, Stellino Fabbri, Giorgio Felici, Maurizio Rattini, Silvano Semprini e Ornella Valentini. All’Ufficio di Presidenza è stato affidato il compito di proseguire con gli impegni e gli obiettivi indicati nel documento politico programmatico approvato dalla assemblea degli aderenti, i cui contenuti dovranno segnare un cambio radicale di prospettiva, non solo incidendo nell’agenda politico-istituzionale del Paese, ma anche e soprattutto per dare risposte adeguate, ed efficaci alle tante problematiche che i cittadini sammarinesi si trovano ad affrontare ormai quotidianamente. Confermato l’impegno dei rappresentanti istituzionali che hanno aderito al progetto politico di “Alleanza Riformista” - a sostenere il programma di Governo e la lista Noi per la Repubblica - in questa fase finale della legislatura, nel pieno rispetto degli accordi susseguiti la formazione del Governo e di promuovere un costante coordinamento con gli alleati di maggioranza al fine di dare la massima attuazione agli impegni presi. I prossimi giorni verranno presentate alla stampa le future attività politiche di Alleanza Riformista.

