Alleanza Riformista: “Rapporto FMI: fiducia nel futuro di San Marino”.



Come forza di maggioranza, accogliamo con soddisfazione il rapporto preliminare del Fondo Monetario Internazionale (FMI), che evidenzia la resilienza dell'economia sammarinese e i progressi compiuti nel percorso di crescita e diversificazione. I settori manifatturiero e dei servizi si confermano i principali motori della nostra economia, sostenuti da una politica fiscale prudente e dall'accesso ai mercati internazionali dei capitali.

L’analisi del FMI conferma che la nostra Repubblica ha saputo affrontare le sfide poste dalla pandemia e dalle crisi energetiche, preservando una crescita economica positiva anche in un contesto globale caratterizzato da rallentamenti regionali e dall’aumento dei tassi di interesse. Nonostante un lieve rallentamento della crescita nel 2023, San Marino ha mantenuto una performance solida, grazie al boom turistico e alla forte domanda interna.

Il rapporto pone inoltre l'accento sulle prospettive di crescita future, prevedendo un rafforzamento dell'economia nel 2024 e nel 2025, sostenuto da una maggiore domanda esterna.

Come forza politica di governo, ci impegniamo ad affrontare con responsabilità le raccomandazioni del FMI, in particolare riguardo alla necessità di una maggiore consolidazione fiscale per garantire la sostenibilità dei conti pubblici e la riduzione del rapporto debito/PIL al di sotto del 60%.

Accogliamo con favore i progressi nel settore bancario, che ha registrato un miglioramento della liquidità e dei profitti nel 2023.

Ringraziamo il Fondo Monetario Internazionale per il prezioso lavoro di analisi e confronto svolto con le nostre autorità e ribadiamo il nostro impegno a portare avanti con determinazione le riforme necessarie per garantire un futuro di stabilità e crescita per la nostra Repubblica.



