Alleanza riformista: “Regole, apertura, crescita: la proposta di San Marino per le imprese”.

San Marino non cerca scorciatoie né vuoti di sovranità, ma sceglie la via più difficile e, insieme, più credibile: quella dell’innovazione regolata. Le dichiarazioni del Segretario di Stato all’Industria, Rossano Fabbri, rilasciate a Milano Finanza, tracciano una linea chiara: non un porto franco per aggirare dazi e regole, ma un laboratorio competitivo capace di sostenere le imprese con strumenti trasparenti e moderni, come le sandbox tecnologiche. Questa visione si intreccia con il percorso dell’Accordo di associazione con l’Unione Europea, che deve diventare un volano di crescita. Innovazione regolata e apertura all’Europa significano credibilità, attrazione di investimenti e nuove opportunità nei settori strategici – digitale, automotive, green e space economy – trasformando i limiti dimensionali in vantaggi competitivi. La direzione indicata da Fabbri è quella di un Paese che non rincorre modelli altrui, ma sa anticipare le sfide e costruire un futuro sostenibile per cittadini e imprese. Le paure e le resistenze, inevitabili di fronte ai cambiamenti, si superano solo con la concretezza dei fatti e con la capacità della politica di offrire risposte reali.



