Alleanza Riformista ricorda Bettino Craxi a 24 anni dalla scomparsa.

Ventiquattro anni fa, il 19 gennaio 2000, il leader del socialismo italiano, Bettino Craxi, ci lasciava ad Hammamet, in Tunisia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto notevole, chiudendo una pagina significativa nella storia del riformismo autonomista italiano, un percorso che aveva avuto tra i suoi esponenti figure come Filippo Turati e Giuseppe Saragat. Alleanza Riformista, in questo anniversario, rende omaggio a Bettino Craxi un grande amico di San Marino, ricordandolo per il suo impegno nella vita politica a favore della libertà, della democrazia dei popoli oppressi e per la promozione dei principi e valori del socialismo liberale. Rinnoviamo, come ogni anno, la nostra gratitudine alla sua memoria.

cs Alleanza Riformista







