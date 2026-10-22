Alleanza Riformista, riunita l'assemblea centrale. Andreina Bartolini vicesegretario

Alleanza Riformista, riunita l'assemblea centrale. Andreina Bartolini vicesegretario.

Si è riunita mercoledì 21 ottobre l’Assemblea Centrale di Alleanza Riformista. Il Presidente Gessica Comanducci ha illustrato il lavoro svolto nell’ultimo periodo e le attività previste nei prossimi mesi, con particolare attenzione ai gruppi di lavoro tematici, affidati al coordinamento di Giorgio Felici, con l’obiettivo di favorire la partecipazione degli aderenti e l’elaborazione di proposte sui principali temi di interesse per il Paese. Il Segretario Gian Nicola Berti ha approfondito l’attualità politica, soffermandosi sulla recente firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e sui principali appuntamenti dell’agenda politica e istituzionale, a partire dall’esame del Bilancio Previsionale dello Stato. È seguito l’intervento del Segretario di Stato Rossano Fabbri, che ha riferito sull’operato della Segreteria di Stato e sui principali dossier all’attenzione del Congresso di Stato, richiamando l’impegno dell’Esecutivo nell’attuazione dell’Accordo di Associazione, nella programmazione economico-finanziaria e nel rafforzamento della competitività del sistema sammarinese. Fabbri ha inoltre riferito sulla recente missione a Bangkok, svolta insieme al collega alle Finanze in occasione degli incontri del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, evidenziando l’importanza di queste occasioni di confronto per rafforzare le relazioni internazionali, promuovere nuove collaborazioni e presentare le potenzialità del sistema economico sammarinese. Nel corso della serata si è sviluppato un ampio e partecipato dibattito sui principali temi dell’attualità politica e sulle prospettive del Paese. Particolare attenzione è stata dedicata alla recente firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, considerato un passaggio storico e strategico per il futuro della Repubblica. È emersa una forte condivisione del percorso intrapreso e la convinzione che l’Accordo rappresenti un’importante opportunità per rafforzare il sistema economico, sostenere le imprese, ampliare le prospettive per i giovani e favorire la crescita del Paese. Il Capogruppo consiliare Denise Bronzetti ha sottolineato la necessità di rafforzare la comunicazione politica e istituzionale a tutti i livelli, dal Governo alla maggioranza fino allo stesso partito, attraverso un approccio più efficace e coordinato, capace di valorizzare il lavoro svolto e rendere più chiari ai cittadini i risultati raggiunti. Ampio spazio è stato dedicato anche all’organizzazione interna. Il Segretario, raccogliendo le richieste di numerosi aderenti interessati a far parte dell’Assemblea Centrale, ha proposto di ampliarne la composizione, con l’obiettivo di favorire una partecipazione sempre più ampia e attiva alla vita del partito. Nel corso dell’Assemblea, il Segretario Generale Gian Nicola Berti ha inoltre comunicato la propria decisione di nominare Andreina Bartolini Vicesegretario di Alleanza Riformista. Andreina ha ringraziato per la fiducia ricevuta, confermando la propria disponibilità a contribuire con impegno e spirito di collaborazione alle attività del partito. Dall’Assemblea è emersa una forte soddisfazione per l’impegno profuso e per i risultati raggiunti, insieme alla volontà di dare un nuovo impulso all’azione politica di Alleanza Riformista, rafforzando il ruolo centrale del partito all’interno della maggioranza e nell’azione di Governo, con l’obiettivo di contribuire da protagonista alle scelte strategiche per lo sviluppo e il futuro della Repubblica.

C.s. - Alleanza Riformista

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