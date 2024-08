Alleanza riformista: riunito l'Ufficio Politico

Martedì 27 agosto si è riunito l’ufficio politico di Alleanza Riformista, segnando la ripresa di tutte le attività dopo la pausa estiva. Diversi sono stati i temi affrontati dai coordinatori Rossano Fabbri e Gian Nicola Berti, che hanno relazionato sulle attività istituzionali di questo inizio di legislatura e sui dossier al centro del confronto fra le forze di maggioranza. Successivamente, il dibattito si è concentrato sul futuro di Alleanza Riformista, riaffermando con determinazione l’impegno verso il congresso fondativo, nel solco del percorso avviato nell’aprile del 2023. Sin dalla sua nascita, Alleanza Riformista ha posto al centro della propria azione politica la volontà di creare uno spazio aperto e partecipativo per tutte le persone che si riconoscono nei valori di uno Stato liberale, laico e inclusivo, con la missione di costruire una piattaforma politica che risponda alle esigenze della Repubblica, promuovendo il dialogo, il rispetto delle istituzioni e la partecipazione attiva di tutti i cittadini. I membri di Alleanza Riformista sono determinati a proseguire sulla strada tracciata, con l’intento di offrire alla collettività un progetto politico forte e coeso, aperto a tutte le forze e le energie civiche che condividono i valori fondamentali della Repubblica, per dare nuovo impulso e vitalità al Paese. In vista degli importanti incarichi istituzionali assunti in questa legislatura dai coordinatori Rossano Fabbri (Segretario di Stato) e Gian Nicola Berti (Presidente del Gruppo Consiliare), l’ufficio politico ha deliberato di rafforzare ulteriormente il gruppo di coordinamento, nominando Alessandro Mancini come nuovo membro. In tempi brevi, i coordinatori proporranno all’ufficio politico tutte le iniziative più opportune per rafforzare le attività politiche e la preparazione all’assise congressuale.

cs Ufficio Politico di Alleanza Riformista