Alleanza Riformista: “Sammarinesi nel mondo: più forza, più rappresentanza”.

La nuova legge sulla “Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero”, approvata nella sessione consiliare appena terminata, aggiorna finalmente una materia che chiedeva da tempo di essere rivista. Le nostre comunità all’estero tornano al centro dell’attenzione con strumenti più adeguati e con un riconoscimento più chiaro del loro ruolo. E viceversa, i nostri concittadini all’estero rappresentano una straordinaria risorsa per la Repubblica. Mantengono relazioni culturali, economiche e sociali, promuovono l’immagine di San Marino nei Paesi in cui risiedono e custodiscono un senso di appartenenza che attraversa generazioni. Non sono una realtà distante, ma una componente fondamentale della nostra comunità, che merita attenzione, ascolto e strumenti adeguati per restare pienamente collegata alla vita del Paese. Nel dibattito consiliare i nostri Consiglieri, insieme al Segretario di Stato Rossano Fabbri, hanno ribadito questa centralità, introducendo anche temi di prospettiva politica, richiamando la necessità di rivedere in modo organico le regole sulla cittadinanza e le modalità di voto di chi vive fuori territorio, oggi oggettivamente penalizzato rispetto ai residenti. Se vogliamo riconoscere fino in fondo il valore delle nostre comunità all’estero, dobbiamo garantire loro piena dignità e strumenti di partecipazione adeguati. Questo intervento legislativo rappresenta un primo passo dentro una visione più ampia. Rafforzare il rapporto con i sammarinesi residenti all’estero significa rafforzare la Repubblica stessa e consolidare un legame che nel tempo non si è mai interrotto. Su questa linea continueremo a lavorare con convinzione e responsabilità.



