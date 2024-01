Alleanza Riformista si congratula con il segretario Cdls Frulli

Alleanza Riformista si congratula con Milena Frulli per la sua nomina a nuovo Segretario Generale della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi. La sua vasta esperienza nel settore sindacale e la sua capacità di dialogo e negoziazione sono risorse inestimabili che, siamo certi, contribuiranno in modo significativo a una guida efficace e proficua dell'organizzazione. Desideriamo altresì esprimere il nostro ringraziamento a Gianluca Montanari per il suo instancabile impegno nel sindacato e per la sua efficace leadership della CDLS negli ultimi sei anni.

cs Alleanza Riformista



