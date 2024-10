Alleanza Riformista: “Soddisfazione per l'impegno della Segreteria di Stato per lo Sport nella lotta contro la manipolazione sportiva”

Alleanza Riformista: “Soddisfazione per l'impegno della Segreteria di Stato per lo Sport nella lotta contro la manipolazione sportiva”.



Alleanza Riformista esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto dal Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, alla 18ª Conferenza dei Ministri dello Sport del Consiglio d’Europa, svoltasi in Portogallo. La forte posizione assunta contro la manipolazione delle competizioni sportive e l'impegno a favore di un sistema sportivo trasparente rappresentano un passo importante per il nostro Paese.

Durante la conferenza è stata ribadita l'importanza di tutelare l'integrità delle competizioni sportive, riconoscendo che i molteplici benefici sociali, educativi, ricreativi e sanitari dello sport possono concretizzarsi solo laddove l'integrità è protetta. La dichiarazione dei Ministri ha evidenziato come tutte le regioni del mondo e tutte le discipline siano colpite dal fenomeno della manipolazione delle competizioni sportive, spesso collegato a gravi minacce come il riciclaggio di denaro e la corruzione.

L'espansione globale delle scommesse sportive rappresenta una sfida significativa per la società civile e le autorità pubbliche. Per questo motivo, Alleanza Riformista sostiene la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale e i partenariati pubblico-privati, garantendo l'integrità delle competizioni sportive e una regolamentazione efficace delle attività di scommesse.

La Convenzione di Macolin, firmata da San Marino il 16 maggio 2019, rappresenta un pilastro fondamentale per affrontare le frodi nello sport e contrastare il coinvolgimento della criminalità organizzata.

Siamo convinti che il percorso di adeguamento legislativo e la ratifica della Convenzione rappresentino non solo un obbligo nei confronti della comunità internazionale, ma anche una scelta necessaria per tutelare i nostri atleti e garantire la correttezza delle competizioni.

Alleanza Riformista si impegna a sostenere nelle sedi istituzionali che la Convenzione di Macolin possa essere ratificata il prima possibile dal Consiglio Grande e Generale, sostenendo con forza ogni iniziativa utile per preservare la trasparenza e la credibilità del sistema sportivo, in linea con i valori dello Stato di diritto e della democrazia che ispirano il nostro operato.

Esprimiamo il nostro apprezzamento al Segretario Fabbri per il lavoro svolto e siamo fiduciosi che, con il coinvolgimento delle autorità sportive nazionali e delle federazioni, sarà possibile costruire un ambiente sportivo sano e libero da interferenze illecite.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: