Alleanza Riformista: sollecitare la Rai per la nomina di un DG alla San Marino Rtv

Da quasi cinque mesi San Marino RTV (RTV – RSM) è sprovvista della figura del Direttore Generale a seguito della prematura scomparsa del Dott. Ludovico Di Meo. Nella massima consapevolezza che tale nomina, ai sensi degli accordi bilaterali vigenti, spetti alla partecipata RAI riteniamo sia un tema da affrontare con un certo grado di attenzione. Pur con tutte le garanzie previste dallo statuto, dati gli importanti livelli di responsabilità attribuiti alla figura del Direttore Generale, occorrerebbe sollecitare la controparte affinché possa essere individuato celermente un nuovo vertice. Una direzione responsabile – non solo della gestione editoriale - ma soprattutto sotto il versante aziendale, dedicandosi a definire percorsi per un migliore utilizzo delle risorse e del personale in termini di funzionalità. I temi dell’efficienza e della economicità sono e rimangono indubbiamente attuali. Priorità che non possono essere, inevitabilmente, affrontate all’interno di una condizione di permanente straordinarietà: un protrarsi del periodo di “vacatio” potrebbe risultare uno svantaggio per l’azienda sotto tanti punti di vista. Non solo per il ruolo che da sempre contraddistingue il sistema radio televisivo sammarinese, ma anche per il suo posizionamento alla luce di un quadro sempre più competitivo nel settore dell’informazione sia dal punto di vista del posizionamento, della programmazione che degli investimenti.

Alleanza Riformista